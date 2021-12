Beaujolais : il refuse de changer la couche, frappe la mère et s'enfuit avec le bébé

Un matin, une énième dispute éclatait entre un homme de 24 ans et sa compagne au sujet de leur bébé. Refusant de changer la couche, il giflait la mère et prenait la fuite avec le nourrisson.

Prévenus, les gendarmes s'étaient alors lancés à sa poursuite sur les routes du Beaujolais. Sans grand succès. C'est quand l'individu est revenu chez lui que les militaires lui étaient tombés dessus, occasionnant une interpellation musclée compte-tenu de l'état d'excitation du fugitif.

Jugé vendredi dernier au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le jeune papa a reconnu ses torts et a expliqué qu'entre son travail, sa vie de couple chamboulée et l'arrivée du bébé, il n'arrivait plus à tout gérer.

D'ailleurs, sa compagne avait écrit une lettre aux juges pour leur expliquer qu'elle souhaitait que la famille se reforme et que l'interdiction qu'il avait d'entrer en contact avec elle soit annulée.

Selon le Progrès, 10 mois de prison dont 8 avec sursis ont été requis à son encontre. Le tribunal caladois s'est montré plus clément et l'a condamné à stage de citoyenneté et un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Le tout assorti d'une amende de 3000 euros, dont 2500 avec sursis.