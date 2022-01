Le nouveau restaurant de Megève des jumeaux lyonnais Lecorché victime d’un incendie

A Megève en Haute-Savoie, le restaurant La Môme a été détruit par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi.

Repris début décembre, l’établissement d’altitude avait fait l’objet de travaux pour rouvrir mardi. De quoi rendre le drame encore plus difficile à surmonter pour ses propriétaires : les jumeaux lyonnais Ugo et Antoine Lecorché. Anciens patrons du 42 et du Bus Café à Lyon, ils avaient ensuite prospéré à Cannes où ils doivent ouvrir prochainement leur 4e restaurant.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du sinistre qui a mis à mal leur projet de Megève qui employait une trentaine de salariés. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont très importants.