Près de Lyon : la gendarmerie met la main sur l'homme qui tirait des plombs sur les chats du quartier

A Reyrieux dans l'Ain, un habitant était devenu la bête noire des chats et de leurs propriétaires. Plusieurs cas de tirs de plombs sur les animaux avaient été signalés à la gendarmerie de Trévoux au nord de Lyon. Et après une enquête minutieuse, les militaires ont annoncé ce mardi que le suspect avait été identifié et interpellé.

Il devra s'expliquer devant le tribunal judiciaire en juin 2022 et risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour ces faits de sévices graves et actes de cruauté sur un animal domestique.

La SPA et la Fondation Brigitte Bardot se sont constituées parties civiles dans cette affaire.