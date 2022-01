Rhône : un plan départemental de prévention signé pour prévenir la délinquance au plus jeune âge

Différents acteurs du Rhône, comme le Sytral et des bailleurs sociaux entre autres, s’allient aux services de l’État pour prévenir la délinquance au plus jeune âge. Adressé dans un communiqué de presse, ce plan de prévention fixe quatre priorités jusqu’en 2024.

Il est prévu d’agir plus tôt et plus loin avec les jeunes (en prévenant le harcèlement sur les réseaux sociaux, le décrochage scolaire ou l’insertion professionnelle), de cibler les personnes vulnérables pour mieux les protéger, d’impliquer davantage la population pour la prévention de la délinquance (avec la participation au service civique par exemple), et enfin de renforcer la gouvernance du Préfet et des Maires à leurs échelles, et par le biais des Conseils Locaux de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) et des Conseils Intercommunaux de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD).