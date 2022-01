Jean-Michel Aulas "pense" toujours à Laurent Blanc pour entrainer l'OL

Dans une interview accordée à Europe 1, Jean-Michel Aulas a confié qu'il "pensait" toujours à l'ancien sélectionneur des Bleus : "Oui, j'y pense. C'est un garçon qui a une expérience incomparable. J'avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites mais sait-on jamais ?".

Le président de l'OL, qui a donné jusqu'à fin février à Peter Bosz pour redresser la barre, n'en a pas dit plus sur l'avenir de l'entraineur néerlandais : "Peter Bosz, c'est costaud. Mais il n'y pas de résultat à la hauteur. On a dit "on continue" jusqu'à fin février pour voir ce que cela donne mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger. On ne sera pas idiot".

Laurent Blanc est actuellement en poste à Al-Rayyan au Qatar.