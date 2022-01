Une manifestation à Lyon pour dénoncer l'exploitation des lapins angora

C'est l'association One Voice qui est à l'origine de ce rendez-vous destiné à alerter sur le sort de ces lapins exploités pour leur laine.

"Enfermés et isolés dans des petites cages, leur calvaire durera de longues années, rythmé par des séances d’épilation aussi douloureuses qu’effrayantes. Après avoir entendu les cris stridents des lapins se faire épiler à vif lors de notre première enquête sous infiltration, après les images révélées en 2018 puis 2020, on ne peut que s’indigner, une fois de plus, de l’aveuglement et du silence assourdissant de nos autorités", expliquent les militants de l'associations.

Même si certaines marques ont renoncé à cette pratique, One Voice espère convaincre "d’autres marques de s’engager vers une mode éthique et sans cruauté animale".

Le rassemblement débutera à 15h rue de la République.