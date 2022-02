La tournée Disney sur glace annoncée à Lyon

Une nouvelle tournée est annoncée tout au long du mois de mars en France. Plusieurs dates sont prévues à la Halle Tony Garnier de Lyon, du 23 au 28 mars.

Ce nouveau show, intitulé Tous Héros, proposera aux spectateurs de plonger dans l'univers féérique de Disney en compagnie de nombreux personnages, notamment Vaiana, La Reine des Neiges, La Petite Sirène, Raiponce ou encore la Belle et la Bête. On retrouvera aussi sur la glace les incontournables Mickey, Minnie, Donald et Dingo.

Une trentaine d'artistes, dont une patineuse originaire de Riorges dans la Loire, se succéderont sur scène et enchaineront les chorégraphies spectaculaires.

La billetterie est déjà ouverte. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site disneysurglace.fr.