Le Festival Wintower fait son retour à Lyon en février !

Lyon va vibrer au son du Wintower, qui se déroulera pendant 2 jours et 2 nuits, fin février. Cette version "hiver" de Woodstower se tiendra d’ailleurs pour la toute première fois à la Halle Tony Garnier, pour cette 3ème édition.

À cette occasion, la célèbre salle lyonnaise sera métamorphosée, avec deux scènes majeures dos à dos en intérieur, une scène roller disco au niveau de l’entrée et de nombreuses animations à retrouver en extérieur sur le parvis de la Halle, des rendez-vous gratuits en journée.

Au niveau de la programmation, il y en aura pour tous les goûts avec 35 artistes venus principalement de la scène rap, pop et électro. "Un évènement très encré dans les cultures urbaines" souligne Maxime Noly, le programmateur du festival.

The Avener, Lacrim, Polo & Pan, …

Le premier soir, le vendredi 24 février, on pourra retrouver sur la scène Urban Floor Myra, Lujipeka, Soso Maness, Alonzo. Puis direction la scène Dance Floor avec Flore & WSK live, Ferder, The Avener, NTO et enfin Marija et Porno Disco sur la scène Roller Disco.

Le lendemain, en journée, le Day Floor ouvrira ses portes, avec Jey Khemeya, El Bobby et Joysad.

Le samedi soir, on pourra compter sur Skia, RK, Niro, et Lacrim pour mettre le feu sur l’Urban Floor. Côté Dance Floor, Romane Santarelli, Acid Arab live, Polo & Pan, et MR Oizo vont se succéder sur scène. La scène Roller Disco sera animée par Pechko, Robéré.

Puis rendez-vous pour un dernier jour de concerts le dimanche avec sur scène James Loup, Illustre et Doria.

Les artistes locaux sont mis à l’honneur. En effet, "un tiers des groupes sont du coin", précise Maxime Noly, le programmateur du festival.

Le Wintower ne se cantonne pas qu’à la musique. Le dimanche, une scène Stand Up sera accessible avec Cécile Laforest, Tahnee, et Nordine Ganso.

Stand up, roller, breakdance, …

De nombreuses animations et ateliers seront aussi proposées sur ces trois jours, à savoir du retro gaming, du roller disco, des ateliers d’initiation au breakdance, scratch, graffiti, sports urbains (boxe, basket, double dutch, urban ball), sports de glisse rampe de skate, trottinette, roller, des expositions et un atelier d’upcycling

Comptez 60 euros pour un pass 2 jours. La billetterie est déjà ouverte, à retrouver ici.