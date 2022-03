L'OL à Lorient : "Il faudra surtout marquer des buts"

"Tout le monde a vu l'erreur de l'arbitre. On n'a pas eu le point du match nul. Mais maintenant, c'est fini". Pas question pour Peter Bosz de ressasser le but refusé, mais valide, de Lucas Paqueta. Tous les regards sont désormais tournés vers la 27e journée de Ligue 1.

Face à des Lorientais, 16e au classement, les Gones devront trouver les ressources nécessaires pour reprendre leur marche en avant. Et l'entraineur prévient : "C'est une équipe qui défend bien avec des attaquants très rapides. Il faudra être bien organisé, et surtout, il faudra marquer des buts".

Alors, la semaine a été marquée par un travail dans la surface "pour la finalisation des actions", comme l'a expliqué Emerson en conférence de presse d'avant-match. "On joue bien, mais ça ne suffit pas. Il faut marquer. Il nous manque peut-être un peu de confiance. On veut marquer, et vite marquer", a insisté l'international italien.

Il faut dire que le chantier est immense. Contre Lille, sur les 18 tirs dont six cadrés, l'OL n'est pas parvenu à faire trembler les filets de Léo Jardim (hormis pour le but refusé de Paqueta). "On doit vraiment progresser dans le dernier geste. L'important est de se créer des occasions et c'est ce qu'on a fait contre Lille", a analysé le technicien néerlandais.

Reste donc à marquer pour enfin gagner et remonter au classement : "Il y a un peu d'anxiété, pas seulement pour les attaquants mais pour tout le groupe. On veut bien faire pourtant", a reconnu Emerson.

A huit points de la troisième place mais à cinq longueurs des quatrièmes, l'OL peut encore espérer une place européenne. Pour cela, le finish devra être parfait, que ce soit devant les cages ou dans le sprint final du championnat. Et l'un n'ira pas sans l'autre.

F.L.