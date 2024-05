Mélina Robert-Michon future porte-drapeau des JO de Paris ? "Pas de mot pour définir à quel point ce serait fort"

Mélina Robert-Michon vise clairement une médaille lors des Jeux Olympiques de Paris dont le coup d'envoi sera donné le 26 juillet. Alors que la discobole lyonnaise disputera ce dimanche les Interclubs à Salon-de-Provence, l'objectif principal reste bien sûr la médaille d'or.

"Une année olympique est toujours une année différente", commente la sportive qui ne cache pas non plus son désir d'être porte-drapeau de la délégation française. "Je suis au taquet et je suis surtout... (Lire la suite sur Lyon Femmes)