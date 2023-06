Lyon : GL Events fournisseur et partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

La société lyonnaise d’évènementiel devait déjà gérer l’organisation des épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les jardins du château de Versailles. Voilà qu’elle devient Partenaire officiel et fournisseur des installations d’infrastructures temporaires des JO de l’année prochaine.

Ce contrat comprend la fourniture de produits et services liés à la planification, la conception, la fourniture, l'installation et l'intégration dans les sites de structures polyvalentes, des aménagements intérieurs, de tribunes, du broadcast lighting, du rigging et des échafaudages..

Pour Olivier Ginon, PDG de GL Events, "l’attribution de ce marché relatif aux installations temporaires confirme la confiance établie entre le Comité d’Organisation de Paris 2024 et notre Groupe. L’expertise et le savoir-faire historique de GL Events nous ont permis de proposer les

meilleures solutions pour répondre aux attentes des organisateurs. En outre, nous sommes heureux de devenir Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et confirmer ainsi notre engagement pour la réussite de l’événement sportif le plus important au monde".

Dans le même communiqué de presse, le président du Comité d’organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, rappelle qu’à Paris l’an prochain, "95% des infrastructures utilisées seront existantes ou temporaires : le partenariat avec GL Events sera donc déterminant pour atteindre notre objectif de réduction de moitié des émissions carbone. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour des Jeux plus responsables, et pour proposer un nouveau modèle de grand événement en héritage".