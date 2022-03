Open 6e Sens Métropole de Lyon : direction les quarts de finale pour Caroline Garcia !

Et si rien n’arrêtait Caroline Garcia sur ses terres lyonnaises ? La joueuse de tennis a décroché ce jeudi soir son ticket pour les quarts de finale de l’Open 6e Sens Métropole de Lyon dont elle est l’ambassadrice. La Lyonnaise a éliminé l’Italienne Martina Trevisan en trois sets (6-4, 2-6, 6-3).

"J'ai envie de profiter car c'est une occasion rare de jouer en France et encore plus à Lyon. C'est une opportunité en or pour moi et je profite de l'énergie que les spectateurs me donnent", a réagi la Française à l’issue de son match.

La compétition reprendra dès ce vendredi à 17h30. Pour une place dans le dernier carré de la compétition, Caroline Garcia, 74e joueuse mondiale, devra se défaire de la Belge Alison van Uytvanck, 55e mondiale et tête de série numéro 7.