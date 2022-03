La collecte saisonnière des déchets verts reprend dans la Métropole de Lyon

Cette collecte, dont l'accès est gratuit, est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon.

Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.

Ces points de collectes ont été mis en place pour désengorger plus particulièrement les déchèteries de l’ouest lyonnais, des monts d’Or et du val de Saône au printemps et à l’automne.

Parallèlement, les 19 déchèteries métropolitaines restent accessibles à ces déchets et aux autres déchets des ménages.

Pour rappel, la valorisation de déchets verts représente en tonnage 20% des déchets ménagers et assimilés recyclés à l’échelle de la Métropole. "Leur valorisation par compostage permet le retour à la terre de cette matière fertile. Les déchets verts sont transformés sur les plateformes de compostage de Ternay, Décines-Charpieu et Saint-Pierre-de-Chandieu. Le compost est ensuite utilisé localement pour amender les sols des céréaliers, des maraîchers, des producteurs bio ou est mis à disposition des paysagistes, des collectivités et des fabricants de terreau", précisent les services de la Métropole.

Calendrier de la collecte

Quincieux : parking du boulodrome :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Lissieu : parking du CTM (7, route de Limonest) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Dardilly : parking face au lycée hôtelier Rabelais (chemin du Dodin) :

26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Albigny-sur-Saône : parking rue Jean Chirat (en face du parc de l’Accueil) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Champagne-au-Mont-d’Or : parking de l’Espace Monts d’Or (15, chemin des Anciennes Vignes)

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Fontaines-Saint-Martin : site Soliman Pacha (esplanade Charles de Gaulle) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : parking-relais (angle route de Saint-Romain et rue du Stade) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Collonges-au-Mont-d’Or : rue des Sablières :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Couzon-au-Mont-d’Or : parking du stade (croisement rue G. Péri et rue JB Anjolvy) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Marcy-l’Etoile : avenue Bourgelat (parking à l’entrée de la commune de Marcy l’Etoile) :

12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril – 16 avril – 23 avril – 30 avril – 7 mai – 14 mai – 21 mai – 28 mai - 4 juin.

Charly : parking du Malpas (angle rue du Malpas et allée des Peupliers) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Jonage : rue de Verdun (entre le boulevard Pradel et la rue de la Fontaine) :

12 mars - 26 mars - 9 avril - 23 avril - 7 mai - 21 mai - 4 juin.

Meyzieu : parking des écoles Pagnol Jacquière (81 chemin de Pommier) :

19 mars - 2 avril - 16 avril - 30 avril - 14 mai - 28 mai.

Horaires d’accès à ces points de collecte : les samedis, aux dates indiquées, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.