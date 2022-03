OL : du ménage estival et un recrutement Ligue 1 ?

L’été dernier, les arrivées de Peter Bosz, Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng avaient de quoi enthousiasmer les supporters. Oui, l’OL allait vraiment se battre pour le podium, voire plus.

Force est de constater que la mayonnaise n’a pas pris. Et qu’en coulisses comme sur le terrain, la saison s’annonce ratée, avec quelques épisodes minables et de rares instants à savourer.

Selon l’Equipe, les dirigeants lyonnais auraient décidé de faire un grand ménage pour se reconstruire une identité. On ne sait pas encore si Peter Bosz aura la charge d’entraîner cette future équipe.

Mais des bons de sortie seront distribués à plusieurs cadres. Jason Denayer, en fin de contrat, ne sera plus là. Et il est possible qu’Houssem Aouar, Thiago Mendes, Jérôme Boateng, Léo Dubois, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi non plus.

L’idée première est de s’appuyer de nouveau sur le centre de formation. Et de construire le 11 titulaire autour de Maxence Caqueret, Malo Gusto, Castello Lukeba et Rayan Cherki.

La seconde directive serait de faire confiance à des valeurs sûres de Ligue 1. Le recrutement satisfaisant de Romain Faivre arrivé de Brest a semble-t-il convaincu Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot de poursuivre dans cette direction. Et Lens serait la future victime estivale de l’OL.

Le capitaine lensois Seko Fofana est depuis plusieurs mois l’une des priorités de Lyon. Le joueur de 26 ans viendrait compléter le milieu de terrain avec Maxence Caqueret et Lucas Paqueta.

Même si Malo Gusto peut prétendre à une place de titulaire l’an prochain, l’OL regarderait de près le profil de Jonathan Clauss. Le latéral de 29 ans est actuellement à Clairefontaine avec les Bleus et a connu sa première sélection face à la Côte-d’Ivoire.

Il restera aussi la question de la défense centrale et de son coté gauche puisqu’Emerson ne pourra pas être conservé. Quid de l’attaque en cas de départ de Dembélé et Toko-Ekambi ? Certains médias espagnols renverraient Memphis Depay, en souffrance à Barcelone, à Décines, mais la piste est hautement improbable. Si les dirigeants écoutaient les fans lyonnais, ils casseraient leur tirelire pour faire revenir Amine Gouiri (OGC Nice). Mais du rêve à la réalité, il y a d’abord des caisses à remplir et des joueurs à vendre, voire à brader en cas de fin de saison vraiment catastrophique.