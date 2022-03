Un nouveau directeur pour le centre des Massues à Lyon

Dominique Bardou a été nommé à la direction du centre médico-chirurgical et de réadaptation. L'annonce a été faite par la Croix-Rouge française, qui souligne le "solide parcours professionnels en établissements sanitaires" de Dominique Bardou.

Ce dernier a notamment été directeur adjoint du CHU de Rouen, puis directeur des centres hospitaliers de Crest et de Pontarlier. Dominique Bardou a également été nommé directeur général de la Mutualité du Finistère Morbihan puis du Centre Val de Loire. "L'arrivée de ce nouveau directeur est l'occasion pour le centre des Massues de consolider son projet d'établissement et de renforcer les coopérations de territoire avec les établissements publics et privés environnants", précise la Croix-Rouge dans un communiqué.

Doté de 423 lits et places, le centre des Massues, situé dans le 5e arrondissement, assure en moyenne 12 000 consultations médicales, 1 400 interventions chirurgicales et 1 100 séjours en gériatrie. Les filières d'excellence sont axées sur le rachis douloureux et déformé, la neuro-orthopédie, l'onco-orthopédie, l'orthopédie, la gériatrie et les soins palliatifs ou encore les patients amputés.