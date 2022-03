Lyon : Selah Sue en showcase au Docks 40 ce mercredi

Les Docks Live Sessions du Docks 40 avec Jazz Radio accueillent la pétillante Selah Sue ce mercredi soir dans le 2e arrondissement.

De son vrai nom Sanne Putseys, Selah Sue est une talentueuse auteure-compositrice et interprète belge qui a séduit le monde entier grâce à sa voix si unique et envoûtante. Alliant jazz, soul, groove et touches de funk, l'artiste excelle dans l'art de transmettre l'émotion par la musique et réussit à transporter son public au rythme de ses interprétations, toujours exaltantes.

Propulsée sur le devant de la scène à seulement 19 ans avec le succès international du tube Raggamuffin, elle s'est démarquée des autres chanteuses grâce à sa voix groovy singulière et à son identité musicale unique qu'elle transmettra en live sur la scène du Docks 40 dès 19h.