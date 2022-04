Des individus s'introduisent dans un collège près de Lyon, plusieurs membres du personnels agressés

Selon le rectorat, plusieurs personnels de vie scolaire ont été victimes d'une agression. Un surveillant aurait notamment été passé à tabac. La victime a été hospitalisée pour des blessures à la machoire et au visage. Les forces de police et de secours sont rapidement intervenues. Des plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte.

Les faits ont été "fermement condamnés" par Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Lyon. Dans un communiqué, ce dernier a "apporté tout son soutien à l’ensemble de la communauté éducative du collège et exprime aux victimes de cette agression sa solidarité et ses voeux de rétablissement".

"La sécurité des élèves et des personnels est une priorité absolue et aucune atteinte à l’école de la République ne peut être tolérée", a ajouté Olivier Dugrip.

A noter que l'inspecteur d'académie, Philippe Carrière, s'est rendu dans l’établissement pour soutenir et accompagner l'équipe éducative.

Un accompagnement a été mis en place, tant pour les élèves que pour les équipes. Les élèves retourneront en classe à partir de mardi matin, mais un préavis de grève pourrait être déposé.