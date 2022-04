Lyon : restriction du ramassage des poubelles grises dans certaines communes pour le lundi de Pâques

Pour le lundi de Pâques, le service de ramassage des déchets sera restreint à quelques communes de la Métropole de Lyon.

Les secteurs concernés sont les suivants :

- Cailloux-sur-Fontaine,

- Charly,

- Lyon,

- Marcy-L’Etoile,

- Quincieux,

- Rochetaillée-sur-Saône,

- Saint-Genis-les-Ollières,

- Saint-Germain-au-Mont d’Or,

- Tassin la Demi-Lune,

- Vernaison,

- Villeurbanne,

- Les secteurs collectés six fois par semaine de Bron, Vaulx-en-Velin et Vénissieux,

- Les centres-villes et quartiers d’habitat collectif dense de Corbas, Ecully, Francheville, Grigny, Irigny, Neuville-sur-Saône, Saint-Fons et Sainte-Foy-lès-Lyon.



Pour les autres communes et secteurs de la Métropole, aucun ramassage d'ordures n’aura lieu ce lundi. Il se fera le prochain jour de collecte.