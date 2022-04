Lyon : Une fillette livrée à elle-même au milieu des excréments

Dans le Sud lyonnais, la jeune fille a été retrouvée le mardi 5 avril. Selon Le Progrès, elle s’est échappée de son domicile et s’est rendue à l’école pour rejoindre ses camarades. Le personnel de l’école, inquiet de la déscolarisation de la petite depuis plusieurs semaines, s’est directement alerté en la voyant. La fillette, très amaigrie, ne portait pas de vêtements chauds et était complètement perdue.

Elle a trouvé refuge et a été mise en sécurité dans une structure adaptée de la Métropole de Lyon. Les forces de l’ordre ont découvert, en se rendant au domicile, un sol jonché de déchets et d’excréments. Le réfrigérateur, non branché, contenait de la nourriture en décomposition. Tout laisse à penser que la jeune fille était donc livrée à elle-même.

Les éléments sur les circonstances qui ont poussé la mère, 26 ans, et le beau-père, 23 ans, à délaisser ainsi la petite restent flous. Le couple devrait faire l’objet d’un accompagnement social et la fillette reste placée en structure d’accueil.