Plus de 65 000 visiteurs et 1850 voitures vendues, un "succès" pour le salon de l'automobile de Lyon

Les chiffres de l'édition 2022 de l'événement ont été dévoilés ce jeudi. Plus de 65 000 visiteurs se sont rendus à Eurexpo du 7 au 11 avril dernier. Une fréquentation en hausse de 5% par rapport à 2019. Les organisateurs annoncent également la vente de 1850 véhicules, dont 14% d'occasion.

"Alors même que la conjoncture est compliquée au regard de la tendance actuelle des immatriculations, tout le monde était au rendez-vous : les 45 marques bien sûr, mais aussi les visiteurs, qu’ils soient acheteurs, passionnés ou amateurs. La place faite aux modèles électriques et l’introduction de l’Univers Occasion sur un

marché automobile français encore contraint par la pénurie de véhicule neufs, a complété une formule déjà à succès : un salon de vente qui permet aux visiteurs de voir, tester et rêver. Nous avons démontré notre capacité à rester à l’écoute du marché et à faire de ce salon un rendez-vous incontournable. Nul doute, l’automobile et le Salon Automobile de Lyon ont de beaux jours devant eux", s'est félicité Anne-Marie Baezner, la directrice du Salon Automobile de Lyon.

Forts de ce succès, les organisateurs donnent déjà rendez-vous pour la prochaine édition du salon, qui aura lieu du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre 2023.