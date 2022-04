Contre Montpellier, l'OL veut "se battre pour montrer que ce n'est pas fini"

Les Lyonnais vont devoir surmonter leur déception pour ne pas sombrer une nouvelle fois face à des Montpellierains qui n'ont plus gagner depuis quatre rencontres. "Nous sommes très déçus car on avait à cœur d'enchainer pour grapiller des points. On ne doit rien lâcher et continuer à y croire en donnant le maximum", a expliqué Malo Gusto en conférence de presse d'avant-match.

Comme son jeune défenseur, Peter Bosz veut encore croire en la possibilité d'accrocher une qualification européenne malgré les sept points de retard sur la cinquième place : "Chaque match perdu nous empêchera d'atteindre notre objectif mais ce n'est pas fini. L'espoir est toujours là pour moi. Il reste une petite chance".

Pour cela, il faudra retrouver l'efficacité affichée lors du dernier match à domicile face à Bordeaux : "On connait le problème et on doit travailler là-dessus. Le plus dur et le plus important dans le foot, c'est le dernier geste", a analysé l'entraineur lyonnais, qui pointe le manque de fraicheur de ses joueurs.

"On a eu beaucoup d'occasions contre Brest. On a manqué de réalisme, d'agressivité, de combativité. On doit mettre beaucoup plus d'envie et de hargne dans notre jeu. Le manque d'efficacité est dur à expliquer", a d'ailleurs reconnu Malo Gusto pour qui "le manque de réussite et les défaites sont difficiles à avaler".

Alors maintenant, "la seule chose à faire est de se battre pour montrer que ce n'est pas fini. C'est notre boulot de ne rien lâcher. On va essayer de gratter ce qu'on peut", a insisté Gusto.

Il restera ensuite quatre rencontres, dont un déplacement compliqué à Marseille, pour que les Gones prouvent qu'impossible n'est pas lyonnais.

