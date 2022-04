Le futur maillot de l'OL dévoilé ce dimanche lors de l'Olympico

Ce maillot événementiel, qui sera porté jusqu'à la fin de la saison et en 2022/2023, arbore les couleurs des armoiries de la Ville de Lyon, rouge, bleu et or. "Cela symbolise l’attachement du club à sa ville d’origine, son histoire, ses traditions et son blason", précise le club dans un communiqué.

"Véritable hommage aux Lyonnais, cette tunique imaginée par Adidas en collaboration avec les équipes du club, s’impose comme une passerelle entre la métropole et ses habitants, qu’ils soient Lyonnais d’origine ou Lyonnais de cœur", poursuit l'OL.

Alors que les relations avec les supporters se sont considérablement dégradées en raison des mauvais résultats de l'équipe, ce maillot "puise son design unique dans les racines de Lyon et les valeurs du club".

A noter qu'une série limitée des maillots Lyonnais a été éditée. Numéroté de 1 à 69, chaque maillot aura l’inscription de la devise "Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur". "Pour toute commande effectuée sur la boutique en ligne entre le 29 avril 2022 à partir de 15h et le 1er mai jusqu’à 21h, les clients concernés seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour recevoir en lieu et place du maillot lyonnais acheté, l’un de ces maillots collector ainsi qu’un ballon officiel Adidas de la Coupe du Monde 2022", précise l'OL.