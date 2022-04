Ligue des Champions : les filles de l’OL dominent Paris et filent en finale

Un peu plus de 43 000 spectateurs ont assisté au match retour de cette demi-finale de Ligue des Champions féminine opposant l’Olympique Lyonnais au Paris-Saint-Germain.

Les Lyonnaises n’avaient qu’une seule mission pour se qualifier en finale : faire au minimum match nul face à leurs dauphines en championnat.

Dans un stade très animé, les deux équipes n’ont pas mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Dès les premières minutes, plusieurs occasions se succèdent.

Cela mènera d’ailleurs au premier but de la rencontre : à la 14’, Selma Bacha envoie un centre magnifique en direction d’Ada Hegerberg. La Norvégienne croise sa tête et lobe la gardienne francilienne (0-1).

A la suite de cette ouverture du score, les Parisiennes enchainent les assauts sur la surface lyonnaise, notamment sur coup de pied arrêté et sur corner. La défense rhodanienne tient bon, mais l’attaque se fait plus discrète.

On peut noter quelques occasions manquées de part-et-d’autre jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, ce sont les joueuses du PSG qui se montrent dangereuses. Mais à la 55’, Ada Hegerberg vient une nouvelle fois refroidir, pour un petit instant, le Parc des Princes. Hélas, la Ballon d’Or se voit refuser son deuxième but à cause d’une position de hors-jeu de la part de Melvine Malard.

Double peine pour l’OL puisque cinq minutes plus tard, les Parisiennes et Marie-Antoinette Katoto débloquent leur compteur et égalisent (1-1). S’ensuivent de longues minutes de stress pour les supporters lyonnais qui commencent à craindre une remontada francilienne.

Et soudain, à la 82’, surgit Wendie Renard. Avec sa tête, la défenseur marque son 32e but en Women Champions League et met à l’abri son équipe. (1-2) L’OL a désormais les deux pieds en finale, il ne reste plus qu’à gérer cette fin de match.

Les joueuses de Sonia Bompastor peuvent enfin exprimer leur joie : elles ont battu le PSG 5-3 en cumulant le score de la double confrontation. L’OL affrontera le FC Barcelone le 21 mai prochain à Turin pour la grande finale de la plus belle des compétitions.