Trophées UNFP : Lucas Paqueta et Castello Lukeba nommés, l'OL féminin boudé !

Ce mardi soir, les nommés pour les trophées UNFP ont été révélés par l’Equipe.

Et l’OL a été complètement oublié, ou presque. Lucas Paqueta a été nommé dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1. Le milieu brésilien doit sa place à sa première moitié de saison, car depuis décembre, c’est son cousin éloigné qui joue à sa place. Il ne devrait pas faire long feu face à Kylian Mbappé (PSG). Dimitri Payet (OM), Martin Terrier (Rennes) et Wissam Ben Yedder (Monaco) sont aussi nommés.

Le défenseur Castello Lukeba, excellent et impressionnant en charnière centrale depuis quelques mois, a été également choisi pour figurer dans la catégorie du meilleur espoir avec Arnaud Kalimuendo (Lens), Nuno Mendes (PSG), William Saliba (OM) et Khéphren Thuram (Nice). Le défenseur marseillais apparait comme le favori, d’autant qu’il a été appelé en Equipe de France cette année et qu’il pourrait quitter la Ligue 1 cet été pour retourner à Arsenal.

Lyon se consolera probablement avec la nomination de Karim Benzema dans la catégorie du meilleur joueur français de l’étranger. Le buteur du Real Madrid, formé à Lyon et natif de Bron, devrait facilement l’emporter face à Ousmane Dembélé (Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan), N’Golo Kanté (Chelsea) et Mike Maignan (AC Milan).

Et les féminines ? Premières de D1 Arkéma, avec le titre de champion qui leur tend les bras, ainsi qu’une finale de Ligue des Champions à jouer contre Barcelone prochainement ? Il serait logique de voir les joueuses de Sonia Bompastor truster les nominations…

Et pourtant, là encore l’UNFP frappe fort en ne proposant que l’attaquante américaine Catarina Macario au milieu de trois joueurs du PSG (Kadidiatou Diani, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto) ainsi que Clara Matéo (Paris FC)… Et il n’est même pas dit que Macario l’emporte, malgré ses buts en rafale en 2022.

La cérémonie des trophées UNFP se déroulera le 15 mai prochain.