"Grégory Doucet souhaite que Lyon soit "une inspiration, un modèle" pour Jean-Luc Mélenchon"

Après d’intenses négociations avec tous les principaux partis de gauche, Jean-Luc Mélenchon a réussi à réunir autour de lui une certaine puissance socialiste et écologique.

A Lyon, la bataille s’annonce intense dans les différentes circonscriptions. Dans une interview accordée à Paris Match ce samedi, le maire EELV Grégory Doucet a révélé que lors des négociations, il avait plaidé pour que les forces politiques territoriales priment sur une prédominance trop importante des candidats de l’Union issus de La France Insoumise.

Les représentants de la NUPES dans les circonscriptions lyonnaises devraient donc tous être issus des Ecologistes. "Je me suis permis de mettre la situation de Lyon en avant : nous gouvernons avec le PS, LFI, EELV et même d’autres mouvements de gauche lyonnais. On a cette culture du rassemblement. Si ça fonctionne ici, ça peut fonctionner à l’échelle nationale", a ajouté l’édile dans les colonnes de nos confrères.

Celui qui a désormais fait allégeance à Jean-Luc Mélenchon espère que Lyon soit "une inspiration, un modèle" pour lui si le candidat malheureux de l’Union Populaire parvenait à s’emparer de Matignon.

"Je respecte beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Il a un engagement dans la vie politique, des idées, des convictions et des valeurs qui sont férocement chevillés au corps. C’est une assurance qu’il ne va pas dévier et partir je ne sais où. C’est rassurant quand on constitue un collectif, garant des valeurs et des orientations. Un Premier ministre est avant tout un chef d’équipe, il ne gouverne pas seul. Mais ce que je retiens, c’est l’opportunité de gouverner ensemble", a déclaré Grégory Doucet.

Quant à Yannick Jadot, le maire de Lyon affirme que les déclarations sur l’Europe du candidat à la présidentielle avaient pesé sur les négociations. Il ne peut cependant "qu’imaginer qu’il soutient la démarche", Yannick Jadot se faisant très discret ces derniers temps.

Le premier magistrat de la capitale des Gaules affirme que son mentor prend du repos après une intense campagne. "J’espère qu’il en profite", conclut-il.