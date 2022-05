Villeurbanne : le 1er salon de l’évolution et de la transition professionnelle pour retrouver du sens au travail

Le monde de l’emploi et les conditions de travail ont été réorganisés avec la crise sanitaire. La mise en place du télétravail et du chômage partiel a impacté les salariés. Ils se retrouvent aujourd’hui confrontés à des problématiques liées à leur épanouissement professionnel.



C’est dans ce contexte que le CIBC Rhône, qui accompagne les actifs depuis 35 ans, organise pour la première fois le Salon de l’Evolution et de la Transition Professionnelle. L’évènement est soutenu par divers partenaires comme Pôle Emploi, la Maison Lyon pour l’Emploi, l’Apec, le Réseau EVA, Transition Pro et la Ville de Villeurbanne. Le salon est ouvert aux salariés, indépendants, demandeurs d’emploi et entreprises.

Faire connaître les dispositifs d’accompagnement, les financements, les acteurs et les métiers de la transition, créer du lien et partager des réflexions sur l’emploi, le tout dans le but de retrouver du sens au travail. Voilà l’ambition des organisateurs.

"Le Rhône est un territoire très dynamique avec d’importants recrutements. A contrario, de nombreux salariés souhaitent changer d’emploi en 2022. Nous assistons à un véritable paradoxe. Si nous pouvons créer des vocations parmi le public en quête de sens, nous souhaitons également œuvrer pour faire le lien avec les besoins du territoire", explique Florence Vial, Directrice du CIBC Rhône.

Des mini-conférences sont organisées sur des thématiques liées telles que l’évolution des métiers du numérique, le bilan des compétences, la reconstruction post burn-out ou encore les étapes pour réussir son projet d’entreprise.

Pour une immersion totale, un espace de réalité virtuelle sera installé sur le Salon, afin de permettre au public de découvrir certains métiers porteurs.