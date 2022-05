Demi-finales de Top 14 : la LNR affirme que Bordeaux était meilleure que Lyon, les écologistes ravis du constat

Interrogés par BFM-Lyon, ses représentants ont fourni une déclaration au sujet de l'attribution à Bordeaux plutôt qu'à Lyon et au Groupama Stadium de l'organisation des demi-finales de Top 14 en 2025.

Le Progrès avait indiqué en début de semaine que le dossier lyonnais avait été recalé car la LNR n'avait que peu goûté au refus catégorique de Grégory Doucet et de ses équipes d'accepter que des SUV électriques soient installées sur la place Bellecour, au sein du village rugby de l'évènement.

"La mairie est raisonnable, elle n'a pas voulu transiger sur ce point des véhicules sur la place Bellecour, mais ce n'est pas pour ça que Lyon n'a pas été sélectionnée", a ainsi réagi courtoisement la LNR.

Champagne chez les élus écologistes lyonnais qui se sont empressés de partager et de se féliciter de cette réaction qui affirme pourtant que leur travail était moins bon que celui fourni par Bordeaux. Ce qui privera notamment les hôteliers, restaurateurs et commerçants de l'agglomération d'un chiffre d'affaires non négligeable. Ce n'est pas donné à tout le monde d'éprouver du plaisir quand on est éliminé sans lot de consolation.

"Merci à la Ligue nationale de rugby pour sa mise au point", écrit Julie Nublat-Faure, adjointe au maire chargée des Sports.

"Certains polémistes feraient mieux de se calmer au lieu de hurler avec le loups. Merci BFM-Lyon de faire un vrai travail de journalistes", tacle Bertrand Artigny, vice-président de la Métropole.