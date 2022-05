Lyon n’accueillera pas les demi-finales du Top 14 en 2025 : les écologistes ont fait capoter la candidature à cause d’une voiture

La rencontre entre les lyonnais du LOU Rugby et Montpellier le 25 mai offrait à l’antre de l’OL son record absolu de fréquentation avec 58 664 spectateurs recensés.

Lyon avait donc candidaté pour retrouver cet évènement de l’ovalie en 2025, voire en 2024.

Mais le Progrès révèle en ce début de semaine que le Groupama Stadium n’accueillera pas de sitôt les demi-finales du championnat français. Et pour cause, les élus écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon ont fait capoter leurs chances en se mettant la Ligue nationale de rugby à dos.

Pourquoi Lille en 2024 et Bordeaux en 2025 ont-elles été préféré à Lyon et Décines ? Parce qu’un partenaire automobile du Top 14 réclamait le droit de s’installer sur le village du rugby qui se serait tenu sur la place Bellecour. Selon nos confrères, la LNR a bien tenté de négocier, expliquant à Grégory Doucet et Bruno Bernard que les véhicules exposés seraient électriques.

Mais rien n’y a fait, le refus a été total du côté des dirigeants lyonnais.

Lors du vote de la LNR, Lyon s’est inclinée face à la candidature bordelaise avec 13 voix contre 18. Et pourtant, Bordeaux est aussi une municipalité écologiste.

"Lyon est claire sur ses valeurs d'accueil des grands évènements. En témoigne notre collaboration avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 & JOP 2024. La ligue savait que des démonstrations de SUV ne sont pas autorisées sur la place Bellecour, classée à l'UNESCO. Dont acte. Notre candidature conjointe avec la Métropole de Lyon et l'OL était pourtant la meilleure ! Nous sommes toujours prêts à travailler avec tout le monde en transparence. Notre Ville a à cœur de célébrer un sport familial, accessible à toutes et tous. Dans l'intérêt des Lyonnais", a justifié la 1ère adjointe au maire de Lyon, chargée des Grands Evènements, Audrey Hénocque.

Pas sûr donc que le LOU Rugby, s’il venait à remporter la Challenge Cup le 27 mai contre Toulon, voire le Bouclier de Brennus à l’issue de la saison de Top 14, accepte de fêter les éventuels titres sur le balcon de l’Hôtel de Ville de Lyon…