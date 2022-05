Près de Lyon : le chauffard prend la fuite après avoir percuté un enfant

Il était environ 19h rue Gabriel-Péri quand un garçon âgé de 7 ans a été fauché par une voiture. Comme le rapporte Le Progrès, la petite victime a été transportée à l’hôpital Femme-Mère-Enfant. Le pronostic vital de l’enfant était engagé lorsqu’il a été secouru.

Le conducteur du véhicule a quant à lui pris la fuite. La voiture a pu être identifiée et est actuellement recherchée. Une enquête est ouverte pour retrouver le suspect et pour déterminer les causes du drame.