L’équipe type de la Ligue des Champions composée de six joueuses de l’OL

Victorieuses de la Ligue des Champions, les joueuses de l’OL ont naturellement reçu de nombreuses distinctions. Six Fenottes trouvent leur place dans l’équipe : Christiane Endler, Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Amandine Henry et Ada Hegerberg.

Sur le plan individuel, l’UEFA offre une mention spéciale à Amandine Henry pour le plus beau but et à Selma Bacha élue meilleure jeune.

La frappe incroyable de Amandine Henry ne pouvait pas laisser indifférent et a été mis en lumière parmi les 220 inscrits cette saison en Ligue des Champions féminine. Selma Bacha s’est, quant à elle, fait remarquer grâce à ses 9 passes décisives et en déposant le ballon sur la tête d’Ada Hergerberg sur le second but des Lyonnaises lors de leur victoire 3-1 face au FC Barcelone en finale de la LDC.

A noter que Griedge Mbock et Ada Hegerberg revenaient de blessures et avaient été écartées du terrain pendant 15 à 20 mois. Se retrouver dans l’équipe type après une si longue pause est une très grande performance.