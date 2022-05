OL féminin : blessée lors de la finale, Ellie Carpenter absente 6 mois

Lors du match face au FC Barcelone au Juventus stadium de Turin samedi dernier, la lyonnaise Ellie Carpenter a dû sortir sur blessure à la 14e minute. Après avoir fêté ce 8e titre européen, la défenseure a pu passer des examens approfondis.

Et les résultats ne sont pas bons pour l'Australienne : elle souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La joueuse sera opérée ce mercredi à Lyon et sera absente des terrains pour une durée minimale de six mois.