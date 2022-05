Le gardien Rémy Riou revient à l'OL (officiel)

Le gardien de but du Stade Malherbe de Caen s'est engagé jusqu'en 2024. Le joueur de 34 ans, formé au club, revient avec une double casquette. Il intégrera le groupe de gardiens de but dirigés par Rémy Vercoutre et encadrera également les futurs espoirs de l'Académy. "Formé à l’OL et champion de France des réserves professionnelles en 2006, Rémy Riou a disputé près de 350 matches professionnels depuis son départ du club en 2007", rappelle l'OL dans un communiqué.

A 34 ans, Remy Riou est issu de la génération 1987 où figurait notamment Benzema, Faussurier, Rémy, ou encore Mounier. Il a évolué sous les couleurs de nombreux clubs : Auxerre, Toulouse, Nantes, Alanyaspor (Turquie), Charleroi (Belgique) avant de rejoindre Caen en 2019.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais s'est dit "heureux du retour au club de Rémy Riou".