Lucas Paqueta (OL) vers Newcastle ? Un chèque de 60 millions d'euros en préparation

Idole des supporters de l'OL, le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la fin de l'automne 2021. Les départs combinés de Juninho et de Bruno Guimaraes à l'hiver avaient probablement fini de saper son moral et sa motivation. Ce qui explique en partie la saison complètement ratée du club.

Selon le Times, Lucas Paqueta pourrait bien rejoindre son ami Guimaraes de l'autre côté de la Manche. Newcastle entend faire chauffer la carte bancaire ces prochains mois. Et le profil de l'Auriverde serait prioritaire pour les Magpies.

L'information ne sort pas de nulle part. Le coach de Newcastle Eddie Howe a même évoqué le sujet en conférence de presse, déclarant "suivre un processus d'observation et d'analyse des performances et du profil du jour" pour s'assurer "qu'il convient au style que nous voulons donner à l'équipe".

Si c'était le cas, un chèque de 59 millions d'euros pourrait être proposé à Lyon. Soit une plus-value de 40 millions d'euros par rapport au montant déboursé en 2020 pour le faire venir du Milan AC.