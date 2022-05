L’homme d’affaires américain John Textor, futur actionnaire de l’OL ?

L’homme d’affaires américain, PDG de Facebank et ancien patron du service de streaming fuboTV, est déjà fortement implanté dans le monde du football.

Il est actuellement co-propriétaire des clubs de Crystal Palace en Premier League, ainsi que de Botafogo au Brésil et du RWD Molenbeek en Belgique.

John Textor lorgnerait sur les parts de Pathé et d’IDG Groupe, qui souhaitent se séparer respectivement de 19,38% et 19,85% de leurs parts au sein d’OL Groupe. On ne sait pas à combien se chiffre l’offre de l’Américain formulée à la banque Raine, mandatée pour trouver des repreneurs, ni s’il vise l’acquisition de toutes les parts.

L’Equipe fait astucieusement remarquer qu’à Crystal Palace, il est co-actionnaire avec son partenaire David Blitzer. Or, ce dernier veut de son côté racheter l’AS Saint-Etienne. Son intérêt pour l'OL est-il réel ou veut-il simplement un jouet pour rivaliser avec son ami en France ?