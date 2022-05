Nuisances autour de l'aéroport de Lyon-Bron : les riverains adressent une lettre aux candidats députés

Ce samedi, les associations de riverains de l'aéroport de Lyon-Bron se sont unies pour adresser une lettre aux candidats des 7e, 13e et 14e circonscriptions du Rhône pour les élections législatives de 2022.

"Dans l’Est Lyonnais, où vous vous présentez, les habitants sont soumis quotidiennement à un niveau particulièrement élevé de nuisances sonores générées par l’activité aéronautique de l’aérodrome de Bron", entament-ils.

"La 'charte pour l’environnement' de l’aérodrome, a permis d’obtenir des limitations relatives aux tours de pistes (exercices d’entraînement au pilotage) qui exposent les riverains les plus proches des pistes à des nuisances intenses et continues et la mise en place d’un outil de recensement des mouvements autour de l’aérodrome", notent-ils tout en déplorant que cette charte, bien qu'ils y aient contribué, ne soit pas assez efficace.

MARIBA, LUCONA, AILF, le CIL Beauregard Champs Blancs Décines Charpieu et l'association Ribaud Roberdières Chassieu demandent donc si les candidats comptent appuyer les démarches locales et plaider pour la réduction des nuisances sonores des appareils volant au niveau national.