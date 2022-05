Le géant de l’alimentation animale Adisseo investit Saint-Fons

Le géant de l’alimentation animale, dont le chiffre d’affaires en 2021 est estimé à 1,6 milliard d’euros, devrait rassembler une centaine de salariés en créant un centre de recherche à Saint-Fons, selon Le Progrès.

Leader mondial dans la production d’additifs et de solutions nutritionnelles pour l’alimentation animale, Adisseo compte 2 520 collaborateurs dans le monde dont plus de la moitié en Europe et 3 900 clients.

C’est rue Prosper-Monnet que le groupe posera ses valises. L’opération vise à regrouper les effectifs de ses sites de Commentry, La Rochelle et Lyon. Les salariés investiront d’abord un immeuble de 3 800m2 mêlant bureaux et laboratoires ainsi que 1 000 m2 d’un immeuble voisin.

Il y aura également des bâtiments dont la livraison est prévue fin 2023 dans le cadre du programme immobilier Booster aménagé par le promoteur Em2c sur un terrain de 4 000m2. Enfin, les 3000m2 restants accueilleront également des laboratoires et bureaux qui sont quant à eux, en cours de commercialisation.