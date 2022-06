OL Féminin : blessée au genou, Catarina Macario sera absente 6 mois

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce dimanche la très grave blessure de Catarina Macario survenue lors du dernier match de la saison à Issy mercredi dernier.

L'attaquante âgée de 22 ans souffre en effet d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Elle sera opérée à Lyon dans les prochains jours mais le club lui prévoit d'ores et déjà une absence de six mois.

"Les blessures font partie du football (...) je suis dévastée d'être éloignée des terrains et de mes coéquipières pendant quelques mois", a témoigné l'Américano-brésilienne sur les réseaux sociaux.

Cette blessure est vraiment déchirante pour Catarina Macario qui a disputé sa première saison en tant que professionnelle en marquant 23 buts en 35 matchs. Elle promet néanmoins de revenir "plus forte et plus affamée".