La Région débloque 11 000 euros pour soutenir les soldats d'Auvergne-Rhône-Alpes en opération

Ce vendredi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fourni à la FNAME OPEX pour 11 000 euros de produits de terroir dans le cadre de l'opération "un colis pour un soldat". Grâce à ces colis, environ 450 soldats originaires de la région actuellement en opération extérieure pourront avoir un petit échantillon de leur terre.

"Il essentiel, dans une période particulièrement lourde de menaces, de soutenir nos militaires en mission pour la France et de promouvoir l’esprit civique, en renforçant le lien entre nos armées et la Nation", affirme Philippe Meunier, vice-président de la Région en charge des Relations internationales et des Anciens combattants.

Ces colis alimentaires sont partis ce vendredi en direction de la Roumanie, où sont actuellement en mission un peu moins de 500 chasseurs alpins.