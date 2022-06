Lyon : l’internationale française Gabby Williams signe à l’ASVEL féminin

La joueuse de 25 ans a décidé de joindre les rangs du club lyonnais pour la prochaine saison. Tony Parker s’est dit "très fier que Gabby ait choisi de nous faire confiance en rejoignant notre projet à Lyon."

"C’est une réelle satisfaction d’accueillir les meilleurs joueurs et joueuses françaises et de suivre leur évolution dans les championnats nationaux", poursuit le président du club.

Un parcours hors pair

Pour rappel, Gabby Williams qui évolue encore actuellement au Storm de Seattle a été "draftée en 2018 en quatrième position par Chicago", explique LDLC ASVEL féminin.

Pour la saison de 2019/2020, la joueuse d’1m80 avait choisi d’intégrer les Lattes Montpellier avant de rejoindre un club hongrois en 2020. Gabby Williams a enchaîné les récompenses en étant élue "meilleure défenseuse d’EuroLeague Women en 2021, titre et MVP du Final Four en 2022 avec 13,5 points 5,5 rebonds et 3,8 passes décisions pour 13,9 d’évaluation de moyenne sur la saison."

Après avoir remporté l’été dernier avec les Bleues la médaille d’argent de l’Eurobasket Women et la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo, la joueuse a décidé de retrouver la Ligue Féminine.