Près de Lyon : une pétition contre les violences au plan d’eau d’Anse

Des agressions et des dégradations ont lieu de façon récurrente au plan d’eau du Colombier à Anse, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Pour lutter contre "l’accroissement du niveau d’insécurité" et la "multiplication des incivilités", des citoyens ont lancé une pétition, il y a deux jours. Elle a recueilli, à ce jour, 931 signatures.

Avec cette action, les Ansois demandent à "la mairie, au Syndicat Mixte du Bordelan et aux services de l’Etat représentés par la préfecture, les services de police [et] ceux de la Métropole de Lyon […] la mise en place de tous les moyens humains et matériels nécessaires au retour du sentiment de sécurité à Anse et sur le site du plan d'eau du Colombier", précisent-ils sur le site de leur pétition.

La mairie d’Anse a, quant à elle, demandé "d’attendre plusieurs années la fin du projet d’aménagement du port de plaisance et du lac du Colombier pour que des actions de sécurisation du site soient mise en place."

Pour rappel, ce week-end a eu lieu une violente altercation entre une trentaine d’individus et un couple. Les suspects ont frappé la voiture de ces derniers qui refusaient de les raccompagner sur Lyon. La situation s’est empirée au niveau de la gare SNCF de la commune : les individus, ayant ratés la dernière navette gratuite en direction de Lyon, ont refusés de payer leur billet de train. La gendarmerie a alors dû intervenir suite à de nouveaux affrontements à bord des transports spécialement déployés. Des militaires ont donc été obligés d’escorter les suspects jusqu’à la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement.