Europe et mobilités : Lyon accueille les Connecting Europe Days

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la dixième édition des Connecting Europe Days s’installe dans la capitale des Gaules dès ce mardi et jusqu’à jeudi.

Cet évènement phare de la mobilité et du transport en Europe est un "programme visant à faciliter la connexion entre les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux ainsi que les ports et les aéroports des Etats membres", explique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Anciennement appelés Réseau transeuropéen de transport, les Connecting Europe Days regroupent l’ensemble des acteurs du "développement du réseau transeuropéen de transports." Responsables politiques, partenaires publics et privés, usagers et membres de la Commission européenne échangent sur la mobilité en Europe dans la "perspective du "Green Deal européen et de la Stratégie mobilité durable et intelligente"", souligne la Ville de Lyon.

"Lauréate du programme des 100 villes climatiquement neutres, la Ville de Lyon est tournée vers l’Europe et le "Green Deal européen" pour penser ensemble des mobilités adaptées à l’enjeu climatique", confie la municipalité.

Différents temps forts

Au programme : sessions interinstitutionnelles, conférences, ateliers thématiques sur la numérisation, la décarbonisation et le report modal, sessions plénières et espace tourné vers l’innovation.

Aux côtés des acteurs européens, plusieurs personnages politiques lyonnais vont également intervenir. En effet, Grégory Doucet, le maire de Lyon, participera aux rencontres. Tout comme Valentin Lugenstrass, adjoint au maire délégué aux Mobilités et à la Logistique urbaine, qui prendra position dans un débat sur "le système de transport multimodal en Europe."

Enfin, Vincent Monot, conseiller municipal et vice-président de Sytral Mobilités, "interviendra sur le thème du coût de la mobilité pour les jeunes", ajoute la Ville de Lyon.