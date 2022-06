Près de Lyon : le voisin qui tirait sur les chats condamné à de la prison avec sursis

L'homme avait été interpellé en janvier dernier par la gendarmerie de Trevoux. En deux ans, une dizaine de chats avaient été victimes de tirs à la carabine et trois d'entre eux étaient morts.

Jugé pour sévices graves et actes de cruauté sur un animal domestique, le suspect a reconnu les faits. Selon le Progrès, il a expliqué avoir voulu éloigner les chats de sa propriété, sur laquelle il avait créé un jardin pédagogique afin de favoriser la biodiversité. En plus de sa condamnation à six mois de prison avec sursis, il devra également payer 5 000 euros de dommages et intérêts à la Fondation Brigitte Bardot et la SPA qui s'étaient portées parties civiles.