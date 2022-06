Lyon : une direction bicéphale pour la Fondation Fourvière

Un nouveau chapitre va s’écrire pour la Fondation Fourvière. Après neuf années en tant que président marqués notamment par le lancement du projet « Nouvel Elan pour Fourvière » ayant comme objectif de repenser l’accueil des visiteurs sur le site de la basilique Notre-Dame de Fourvière, Philippe Desmarescaux va tirer sa révérence laissant place à une nouvelle organisation à compter de ce vendredi.

C’est en effet une direction bicéphale qui est annoncée. Philippe Castaing est nommé Président de la Fondation Fourvière et de la Commission de Fourvière tandis que Cyril Balas prend le poste de Président du Conseil de Surveillance de la Commission de Fourvière. Ce dernier aura également en charge les relations avec l’ensemble des collectivités et de l’Etat ainsi que les levées de fonds nécessaires à la finalisation du Nouvel Elan (musée de Fourvière, Espace Découverte sous l’esplanade) et les travaux de restauration de la basilique.

A noter que la rentrée 2022 sera marquée pour la Fondation Fourvière par l’ouverture du Carré Fourvière, un nouvel espace évènementiel de 800 m2 pour les entreprises, associations et paroisses.