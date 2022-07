ASVEL : "le coup de boost" du nouveau sponsor officiel du club Smart Good Things

L’ASVEL brille après une fin de saison forte en émotions clôturée par un titre de champion de France. "C’était une saison incroyable pour notre club, en 20 ans de carrière j’ai rarement vu un match comme ça, l’ascenseur émotionnel était unique. On veut continuer notre ascension", affirme Tony Parker.

Pour l’occasion, et continuer de grandir, le club le plus tiré du basket français va faire peau neuve. Après la signature de Nando De Colo, la meilleure recrue que pouvait viser le club, selon Tony Parker, l’équipe dirigeante affirme ses fortes ambitions en officialisant son nouveau sponsor. "C’est clairement un coup de boost", explique le président de l’ASVEL.

La société de Serge Bueno devient l’un des partenaires majoritaires de l’ASVEL pour 3 ans en parallèle de l’AS Saint-Etienne. "On essaye de réinventer un nouveau monde, on met l’humain autour du système et pas le système autour de l’humain, avec des grandes valeurs. Quand on rencontre quelqu’un comme Tony Parker avec des si grandes valeurs, on a envie de pousser les murs", confie Serge Bueno.

Une association qui semble évidente pour les deux hommes. "Avec Tony je suis tombé sur l’alter égo parfait", appuie-t-il.

Smart Good Things, ce sont des boissons saines, nouvelle génération, dont Tony Parker est le nouvel ambassadeur. "Je veux avoir un impact sur la société et investir dans des projets qui ont vraiment une conséquence sur la vie des gens. Je suis animé par la transmission, ça devenait logique d’investir dans Smart Good Things", poursuit Tony Parker.

"J’étais là le soir du titre et j’étais proche de l’infarctus, alors que je n’appréciais pas forcément le basket. Tony m’a fait aimer le basket, mais le basket m’a fait aimer le basket. J’ai vu quelque chose que je n’ai jamais vu dans aucun autre sport", poursuit Serge Bueno avant de conclure afin de ménager du suspens : "On a d’autres projets dans les tiroirs."

A.B.