L'OL à Bourg-en-Bresse pour le premier match amical de l'été

Après un entrainement devant 1500 supporters jeudi, les joueurs de l'Olympique Lyonnais se déplacent dans l'Ain ce samedi pour un premier match amical. Ils affronteront le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 au stade Marcel-Verchère.

Une rencontre habituelle entre voisins chaque été pour véritablement lancer cinq intenses semaines de préparation. "L'objectif est de montrer la condition et de s'adapter au jeu", détaillait Peter Bosz en conférence de presse. Le coach néerlandais prévoit par ailleurs de "faire jouer deux équipes différentes sur chaque mi-temps". On devrait donc voir Alexandre Lacazette à l'oeuvre, mais aussi la jeune recrue Johann Lepenant, qui a fait forte impression cette semaine à l'entraînement. Corentin Tolisso a lui ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche et n'est pas du voyage.

Une philosophie du turn-over que l'entraineur devrait adopter tout l'été. Avec 34 joueurs à sa charge, Peter Bosz n'a pas caché sa volonté d'écrémer un groupe "trop large".

Les matchs amicaux face à Kiev, Anderlecht, Willem II, Feyenoord et l'Inter Milan devraient lui permettre de faire des choix avant le lancement de la Ligue 1 face à Ajaccio le 5 août.

En attendant, le coup d'envoi de ce derby rhônalpin FBBP-OL, c'est à 19h ce samedi. Le match ne sera diffusé que sur OL Play.

Le groupe de Peter Bosz pour Bourg-OL :

Lopes, Bonnevie, Pollersbeck, Riou

Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar

Aouar, Caqueret, EL Arouch, Lepenant, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes

Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi