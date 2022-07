Villeurbanne : Weavers reçoit un don de 250 000 euros de la part de la fondation de François Hollande

Jugée autour de son innovation sociale et environnementale, son efficacité ainsi que sa capacité à changer d’échelle, Weavers remporte le concours de la fondation de François Hollande. Fondée par Flora Vidal-Marron et basée à Villeurbanne, Grenoble et Annecy, la communauté d’insertion a pour vocation de permettre aux personnes exilées de s’intégrer dans le monde du travail.

A travers ce concours ouvert aux structures française de l’économie sociale et solidaire, La France s’engage cherche à soutenir des projets d’innovation. La fondation apporte aux lauréats un soutien financier et un accompagnement personnalisé pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

Ainsi, l’école Weavers pourra atteindre son but, à trois ans, d’aider 1 200 personnes exilées à trouver un emploi grâce à un don de 250 000 euros et d’un accompagnement stratégique de cinq mois.