OL-Feyenoord : le général Lacazette mène l’équipe vers la victoire (2-0)

Après la lourde défaite de l’équipe B samedi face à Willem II, l’Olympique Lyonnais s’est imposé ce dimanche en amical à Rotterdam face à Feyenoord. Les hommes de Peter Bosz ont gagné le match 2 à 0.

C’est Alexandre Lacazette qui a ouvert les hostilités à la 32e minute. Le numéro 91 a déclenché une frappe magistrale des 30 mètres, bluffant le gardien adverse.

Environ 10 minutes plus tard, chose rare : l’OL a inscrit un but sur coup de pied arrêté. Thiago Mendes s’est chargé de reprendre de la tête un corner avant que Jeff Reine-Adelaïde pousse le ballon au fond des filets.

Le début de la seconde période sera marqué par plusieurs tentatives individuelles et un jeu plus équilibré entre les deux équipes. Les Néerlandais se sont cependant montrés plus offensifs et il aura fallu un bon Anthony Lopes pour sauver les Gones de la correction.

C’est donc sur une victoire que s’achève le stage de préparation de l’OL aux Pays-Bas. Direction Milan samedi prochain pour affronter l’Inter.