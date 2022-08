Lyon : le réfugié ukrainien condamné après s’être acharné sur sa compagne

Après tout, ce jeune Ukrainien âgé de 23 ans s’était montré particulièrement violent envers sa compagne, également originaire du pays en guerre contre la Russie.

L’avocat général a fustigé le comportement de cet individu logé chez un particulier à Condrieu dans le Rhône, lui reprochant par ailleurs d’avoir fui son pays plutôt que d’avoir pris les armes pour le défendre.

Depuis son arrivée en France, l’Ukrainien avait pris l’habitude de s’alcooliser. Et par ricochet, de frapper son âme soeur. Entre mai et fin juillet, les coups pleuvaient pour des raisons futiles. Jusqu’à ce que sa compagne décide d’appeler la gendarmerie après avoir été rouée de coups, mordue et étranglée (5 jours d'ITT).

Le prévenu a écopé de 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis. La partie ferme sera aménagée sous le régime de semi-liberté. Il a par ailleurs l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime et devra l’indemniser à hauteur de 3000 euros.