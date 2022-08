Dans la région : il tombe dans un guet-apens et se fait braquer pour 15 000 euros de cartes Pokémon

Et vous êtes probablement nombreux à en vouloir à vos parents qui n’ont pas conservé votre collection durement acquise durant l’enfance.

Pour certains passionnés, c’est le jackpot. Ce devait être le cas de cet habitant de Montagnieu en Isère. Son offre publiée sur le site Le Bon Coin avait attiré l’attention d’un acheteur. Ce dernier était prêt à soulager le collectionneur de ses cartes pour 15 000 euros !

Selon le Dauphiné Libéré, le rendez-vous a été fixé au domicile du vendeur mardi dernier. Et la transaction a viré au cauchemar.

Première alerte, l’acheteur était venu accompagné d’un ami. Ce n’est pourtant pas comme s’il allait avoir besoin de quelqu’un pour porter des cartes…

Seconde alerte, la transaction devait se faire via Internet : pas de cash sur place.

Forcément, ce qui devait arriver arriva. Tel Jessie et James, le duo mal attentionné a dégainé une arme de poing et a braqué l’Isérois. Frappé à plusieurs reprises, il a été obligé de remettre ses cartes Pokémon et de les laisser s’enfuir.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les échanges entre le vendeur et l’acquéreur sur Le Bon Coin et par téléphone pourraient permettre de remonter la trace des braqueurs et de leur butin.