OL féminin : deux joueuses poursuivent l'aventure à Guingamp

Pour l’autre, c’est seulement un départ temporaire. L’OL féminin a annoncé avoir cédé deux joueuses au club de Guingamp, également pensionnaire de D1 Arkema.

La milieu de terrain Sally Julini a décollé pour la Bretagne pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. L’internationale suisse de 19 ans n’a pas eu l’occasion d’avoir beaucoup de temps de jeu à Lyon et va s’aguerrir au sein d’une formation qu’elle a déjà connue. Et pour cause, elle avait déjà connu un prêt à Guingamp en janvier dernier, jusqu’à cet été. Bilan : 7 rencontres disputées.

Pour Manon Revelli par contre, c’est un transfert sec qui la pousse vers la sortie. La défenseur de 20 ans ne s’est également jamais imposée entre Rhône et Saône et avait effectué toute la saison passée à Guingamp (17 matchs joués). Le montant du transfert n’a pas été dévoilé.